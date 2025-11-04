Jacobacci: el DPA hizo jornadas de educación hídrica ambiental en escuelas

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó jornadas educativas en escuelas de Jacobacci con el objetivo de concientizar sobre el uso responsable y la gestión sustentable del recurso hídrico.

La iniciativa se desarrolló en las escuelas primarias N°134, N°356 y N°17, donde estudiantes y docentes participaron de actividades didácticas, charlas y dinámicas orientadas a fortalecer el cuidado del agua y la educación ambiental como herramientas de transformación social.

Jacobacci se encuentra en una zona árida y de clima seco, donde la escasez hídrica y la dependencia del agua subterránea representan un desafío constante, especialmente durante el verano. En este contexto, el DPA promueve la educación hídrica como una estrategia clave para generar conciencia y fomentar hábitos sostenibles en el uso del agua.

“La educación ambiental en las escuelas es fundamental porque las y los estudiantes se convierten en multiplicadores del mensaje en sus familias y comunidades”, destacaron desde el organismo.

El DPA agradece la participación de las instituciones educativas, de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios, que acompañó las jornadas, y del Consejo Escolar Zona Sur I, por su colaboración en la coordinación de las actividades.