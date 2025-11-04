Noticia del día Regionales Sierra Colorada

Excelente actuación de Nahiara Arden en el Mundial de Powerlifting

Ricardo Manrique 22 horas ago

Por primera vez Argentina fue sede del Mundial de Powerlifting, y allí estuvo Nahiara “Nahi” Arden, representando con orgullo a nuestra región.

Con apenas 18 años, compitió en la categoría Subjunior -75 kg, donde logró un subcampeonato mundial, levantando 147 kilos y demostrando un nivel deportivo destacado entre las mejores del planeta.

Nahi llegó a este gran desafío tras años de esfuerzo, disciplina y entrenamiento, en un deporte que exige tanto fortaleza física como temple mental. Su dedicación la llevó a superar obstáculos y a dejar su lugar de origen para perseguir su sueño deportivo.

A través de sus redes sociales, la deportista agradeció el acompañamiento de todas las personas que siguieron sus competencias desde la distancia. Desde el viernes, numerosos vecinos y vecinas se conectaron para alentarla, orgullosos de verla brillar en una instancia internacional tan importante.

Felicitaciones Nahi, a su entrenador Franco y a su familia, que la impulsa incondicionalmente.
¡Ejemplo de esfuerzo, superación y orgullo para nuestra comunidad!

