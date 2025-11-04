Excelente actuación de Nahiara Arden en el Mundial de Powerlifting

Por primera vez Argentina fue sede del Mundial de Powerlifting, y allí estuvo Nahiara “Nahi” Arden, representando con orgullo a nuestra región.

Con apenas 18 años, compitió en la categoría Subjunior -75 kg, donde logró un subcampeonato mundial, levantando 147 kilos y demostrando un nivel deportivo destacado entre las mejores del planeta.

Nahi llegó a este gran desafío tras años de esfuerzo, disciplina y entrenamiento, en un deporte que exige tanto fortaleza física como temple mental. Su dedicación la llevó a superar obstáculos y a dejar su lugar de origen para perseguir su sueño deportivo.

A través de sus redes sociales, la deportista agradeció el acompañamiento de todas las personas que siguieron sus competencias desde la distancia. Desde el viernes, numerosos vecinos y vecinas se conectaron para alentarla, orgullosos de verla brillar en una instancia internacional tan importante.

Felicitaciones Nahi, a su entrenador Franco y a su familia, que la impulsa incondicionalmente.

¡Ejemplo de esfuerzo, superación y orgullo para nuestra comunidad!