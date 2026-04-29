Comisión de Fomento: Estudiantes participaron de charlas de educación hídrica

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), en articulación con Aguas Rionegrinas (ARSA), puso en marcha un nuevo ciclo de charlas de educación hídrica ambiental en distintos establecimientos educativos de la provincia.

El cronograma incluyó el CET N°33 de General Roca, la Escuela Primaria N° 244 de Mencué, la Escuela N°180 de Laguna Blanca, la Escuela IPA (5°, 6° y 7° grado) y CREAR 2 (5° año) en Cipolletti

Las actividades comenzaron en la Región Sur con visitas a la Escuela Primaria N°244 Adalberto Torcuato Pagano de Mencué y la Escuela Primaria N°180 Dr. Carlos Pellegrini de Laguna Blanca. Allí se abordaron temas como la distribución del agua en el planeta, sus usos y la importancia de su cuidado y preservación.

En estos encuentros participaron alrededor de 50 estudiantes, junto a docentes, equipos directivos, Comisiones de Fomento y vecinos, consolidando un espacio de aprendizaje compartido y compromiso comunitario. Las charlas estuvieron a cargo de Vanina Bulgaroni y María de la Paz Merino Tosoni de DPA.

Formación adaptada a cada nivel

En el nivel primario se trabajó sobre el valor del agua y su cuidado cotidiano, mientras que en el nivel secundario se profundizó en los procesos de potabilización, conducción, distribución y controles de calidad del agua potable.

El DPA continúa impulsando políticas públicas que integran educación, territorio y comunidad, fortaleciendo la conciencia ambiental y el cuidado del agua como recurso esencial para el desarrollo sostenible de Río Negro.