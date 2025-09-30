Noticia del día Ramos Mexía Regionales

El DPA llevó charlas a Ramos Mexía y Comi-Có

Ricardo Manrique 3 horas ago

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa fortaleciendo la educación hídrica ambiental en la Región Sur con actividades en escuelas de Ramos Mexía y Comi-Có.

Durante las jornadas, estudiantes y docentes participaron en charlas interactivas para aprender qué es el agua potable, por qué es vital para la vida y cómo podemos cuidarla día a día.

Estos espacios buscan concientizar a las nuevas generaciones sobre el valor del recurso hídrico y promover hábitos responsables de consumo.

El DPA agradece especialmente a la Escuela Primaria 13 y la ESRN 28 de Ramos Mexía, así como a la Escuela Primaria 209 y la ESRN 6 de Comi-Có, por abrir sus puertas y sumarse a esta iniciativa de cuidado del agua.

Con estas acciones, el DPA reafirma su compromiso con la educación ambiental y con la construcción de una ciudadanía consciente y activa en la protección de nuestros recursos naturales.

Next Post

Provincia

Río Negro lanza el programa de valor agregado para potenciar su producción

mar Sep 30 , 2025
El Gobierno de Río Negro anunció la apertura del Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías en Materias Primas y Agroalimentos (PROPAV). La herramienta acompaña a productores y emprendedores rionegrinos para transformar su producción, incorporar tecnología y mejorar instalaciones, generando empleo local y fortaleciendo el entramado industrial. A […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias