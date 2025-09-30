El DPA llevó charlas a Ramos Mexía y Comi-Có

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa fortaleciendo la educación hídrica ambiental en la Región Sur con actividades en escuelas de Ramos Mexía y Comi-Có.

Durante las jornadas, estudiantes y docentes participaron en charlas interactivas para aprender qué es el agua potable, por qué es vital para la vida y cómo podemos cuidarla día a día.

Estos espacios buscan concientizar a las nuevas generaciones sobre el valor del recurso hídrico y promover hábitos responsables de consumo.

El DPA agradece especialmente a la Escuela Primaria 13 y la ESRN 28 de Ramos Mexía, así como a la Escuela Primaria 209 y la ESRN 6 de Comi-Có, por abrir sus puertas y sumarse a esta iniciativa de cuidado del agua.

Con estas acciones, el DPA reafirma su compromiso con la educación ambiental y con la construcción de una ciudadanía consciente y activa en la protección de nuestros recursos naturales.