Jacobacci avanza con el ordenamiento del Vertedero Municipal

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, continúa ejecutando acciones de mejora en el Vertedero Municipal en el marco del Programa de Gestión Ambiental Integral.

Tras las tareas de movimiento de suelo realizadas con maquinaria vial, comenzaron los trabajos de instalación de cartelería destinada a ordenar la disposición de los distintos tipos de residuos dentro del predio.

La señalización delimita sectores específicos para la disposición de chatarras, residuos mezclados y un área donde está prohibido arrojar residuos, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del vertedero y contribuir al cuidado del ambiente.

Desde el Municipio recordaron que el horario habilitado para la disposición final de residuos es de 8:00 a 18:00 horas, e instaron a la comunidad a respetar las normas establecidas para mantener el predio en condiciones adecuadas.

Asimismo, destacaron que el compromiso y la colaboración de los vecinos son fundamentales para continuar mejorando el saneamiento ambiental y promover una gestión responsable de los residuos en la localidad.