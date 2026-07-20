Maquinchao avanza junto a la UNRN en un proyecto de capacitación integral

La Municipalidad de Maquinchao trabaja de manera articulada con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en el desarrollo de un Proyecto de Capacitación Integral que próximamente comenzará a implementarse en la localidad.

En una primera instancia, la intendenta Silvana Pérez mantuvo una reunión con la directora del proyecto y el vicerrector de la UNRN, Daniel Barrios, donde se presentó la propuesta y se definieron los primeros lineamientos para el trabajo conjunto entre las instituciones participantes.

Posteriormente se llevó a cabo un nuevo encuentro en el que participaron, en representación de la Universidad Nacional de Río Negro, la magíster Pamela Pamer; por la Municipalidad de Maquinchao, la intendenta Silvana Pérez y la responsable del Área de Producción, Laura Sepúlveda. También estuvieron presentes Sergio Torres, por el Ente para el Desarrollo de la Región Sur; Andrés Gaetano, director de la Agencia de Extensión Rural del INTA Ingeniero Jacobacci; y María Luisa Hechenleitner, en representación de la Sociedad Rural de Maquinchao.

Durante la reunión se avanzó en la planificación de las acciones que integrarán la propuesta de capacitación, con el objetivo de fortalecer la formación de los vecinos y promover herramientas que contribuyan al desarrollo productivo y social de la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que este trabajo interinstitucional refleja el compromiso de los organismos involucrados para generar nuevas oportunidades de capacitación, fortalecer el desarrollo local y consolidar vínculos entre el ámbito académico, el sector productivo y las instituciones de la Región Sur.