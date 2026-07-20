Sierra Colorada y Provincia coordinan una agenda cultural

La intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, recibió al director de Arte y Comunidad de la Secretaría de Cultura de Río Negro, Juan Pablo Montelpare, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta destinada a fortalecer el desarrollo cultural, artístico y patrimonial de la localidad.

Durante el encuentro, las autoridades coordinaron las acciones para dos de los eventos más importantes del calendario cultural de Sierra Colorada.

Uno de ellos será la Instancia Regional de los Encuentros Culturales Rionegrinos 2026, que se desarrollará el próximo 5 de septiembre y reunirá a artistas y representantes de distintas localidades de la Región Sur.

Asimismo, se confirmó el avance de la organización de la segunda edición del Festival de Cultura de Sierra Colorada, prevista para el mes de octubre, luego de la exitosa convocatoria alcanzada en su primera edición, que reunió a destacados artistas y agrupaciones de la provincia.

Durante la reunión también se presentó el lanzamiento de dos nuevas propuestas impulsadas por la Secretaría de Cultura de Río Negro: un concurso de fotografía patrimonial y un concurso de cómics destinado a jóvenes, iniciativas que buscan fomentar la creatividad y promover el rescate de la identidad cultural rionegrina.

La intendenta Marta Ignacio destacó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para ampliar las oportunidades culturales en la comunidad.

“El trabajo en conjunto entre el Municipio y la Provincia es clave para seguir garantizando el acceso a la cultura, impulsar a nuestros artistas, escuelas municipales y ofrecer propuestas de calidad para todos los vecinos”, expresó la jefa comunal.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer la actividad cultural local, generar nuevos espacios de participación y promover el patrimonio artístico de Sierra Colorada.