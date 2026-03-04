Jacobacci fortalece el trabajo ambiental con la Provincia

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a cargo de Eugenia Chameli, mantuvo una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, representada por su titular María Judith Jiménez y la Asistente Técnica de Planificación y Proyectos Ambientales, Ludmila Farías.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo articulado en materia ambiental y avanzar en iniciativas que permitan mejorar la gestión de residuos en la localidad.

Durante la reunión se presentó el proyecto GIA Vertedero Jacobacci, una propuesta que busca impulsar una Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con enfoque sustentable, promoviendo la economía circular y fomentando la participación ciudadana.

Entre los principales ejes abordados se destacaron:

La incorporación de Jacobacci a la estrategia provincial de gestión integral de residuos.

El análisis y evaluación de la propuesta de gestión ambiental integral.

La ampliación del aporte de cestos diferenciados para la clasificación de residuos secos y húmedos.

La evaluación de posibles líneas de financiamiento para proyectos ambientales.

El avance en la gestión de RAEE y otros residuos especiales.

Desde el Municipio reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Provincia para fortalecer las políticas ambientales y avanzar hacia un desarrollo cada vez más sustentable para la comunidad.