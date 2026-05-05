Río Negro fortalece su gestión ambiental con nuevos egresados

Agentes públicos de toda la provincia finalizaron la Diplomatura en Gestión Ambiental Pública, impulsada por el Gobierno de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), incorporando herramientas concretas para fortalecer la gestión en el territorio.

La entrega de diplomas se enmarca en una política estratégica que apunta a consolidar una gestión ambiental moderna, con enfoque territorial y capacidad de respuesta, fortaleciendo el rol del Estado en toda la provincia.

Con más de 100 preinscriptos y 60 participantes activos, 24 agentes públicos completaron el trayecto formativo, aprobando sus Trabajos Finales Integradores enfocados en problemáticas reales como la gestión de residuos, el ordenamiento territorial, la desertificación, la escasez hídrica y la salud ambiental.

Lejos de quedar en lo teórico, estos proyectos se convierten en herramientas concretas para cada municipio, permitiendo mejorar la toma de decisiones, optimizar los recursos y avanzar hacia una gestión ambiental más eficiente, cercana y con fuerte anclaje territorial. La diplomatura, desarrollada bajo modalidad virtual con ocho módulos teóricos y acompañamiento académico, permitió incorporar capacidades clave para abordar el cambio climático, planificar el territorio y gestionar de manera integral los recursos.

Durante la apertura, la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó que “Desde el Gobierno de Río Negro tenemos una decisión clara, que es fortalecer las capacidades del Estado en todo el territorio. Esta diplomatura forma equipos para dar respuestas concretas a los desafíos de cada comunidad y seguimos apostando a un desarrollo que crece y genera oportunidades, sin descuidar nuestros recursos.”

Por su parte, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, subrayó el sentido de la iniciativa:

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, subrayó: “Impulsamos esta diplomatura para fortalecer las capacidades de los municipios, que están en la primera línea de los desafíos ambientales. Para eso son claves la capacitación, el conocimiento del territorio y el trabajo articulado. El desarrollo y el cuidado ambiental pueden ir de la mano si encontramos ese equilibrio.”

A su turno, la Decana de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue, Anahí Soledad Álvarez, remarcó el valor del trabajo conjunto: “La diplomatura se pensó para responder a necesidades reales del territorio, promoviendo un diálogo de saberes con cada comunidad. Los trabajos finales reflejan ese compromiso, con propuestas concretas desde cada localidad, y marcan la importancia de seguir fortaleciendo este vínculo.”

Esta política de formación se inscribe en una visión clara del Gobierno de Río Negro, que prioriza el fortalecimiento del Estado, la planificación ambiental y la defensa de los recursos provinciales.

El acto también contó con la participación de la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Diana Neri; el Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit; la Directora de Planificación y Proyectos Ambientales, Mileva Klein; la Secretaria de Vinculación Tecnológica, Norma Cech; y el coordinador de la diplomatura, Atilio Sguazzini.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático junto a la Universidad Nacional del Comahue, refleja una decisión clara del Gobierno Provincial de invertir en formación, planificación y herramientas técnicas que se traduzcan en mejores políticas públicas y mayor calidad de vida para las y los rionegrinos.

De esta manera, Río Negro avanza en una nueva etapa de gestión, donde el desarrollo y el cuidado del ambiente van de la mano, con más conocimiento, más herramientas y más respuestas concretas para la comunidad.