Comenzó primera etapa del pago Zona Desfavorable a retirados y pensionados

Ricardo Manrique 13 horas ago

El Gobierno de Río Negro comenzó hoy con la primera etapa del pago del beneficio por Zona Desfavorable a un total de 4.627 policías retirados y pensionados, cumpliendo un paso trascendental en la historia de la fuerza. En esta primera parte, comenzaron a cobrar los más de 500 empleados mayores de 80 años, que ya iniciaron el trámite.

La medida constituye una reparación histórica largamente esperada, fruto de una decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck, que permitirá saldar una deuda con quienes dedicaron su vida al servicio y la seguridad de la comunidad. Representa una inversión provincial de $23.700 millones y prioriza a los adultos mayores, especialmente a los que superan los 80 años y no podían seguir esperando.

“Decisiones como esta, significan defender a nuestros retirados y pensionados policiales. La reparación histórica es un reconocimiento a mujeres y hombres de la fuerza que dedicaron su vida al cuidado de los rionegrinos. Cumplimos con el compromiso asumido, porque este derecho pendiente debía convertirse en realidad”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

El cronograma previsto se desarrollará de la siguiente manera:

– 19 de septiembre: cobran los retirados y pensionados mayores de 80 años.

– 22 de septiembre: lo harán quienes tengan entre 75 y 79 años.

– 23 de septiembre: percibirán el beneficio quienes tengan menos de 75 años.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través de un arduo trabajo del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Subsecretaría de Articulación de Políticas y de la Unidad de Trámites Previsionales, avanza en el reconocimiento y valorización de la trayectoria de quienes formaron parte de la fuerza policial.

Cabe recordar que a principios del mes, se anunció el cronograma en un encuentro de trabajo encabezado por los ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y de Hacienda, Gabriel Sánchez, junto al Presidente del bloque de JSRN, Facundo López, las Legisladoras Roberta Scavo y Daniela Agostino, y referentes de los centros de retirados de la provincia y de la Mutual Policial.

