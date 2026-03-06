Maquinchao se prepara para la 12° Copa Challenger

La localidad de Maquinchao se prepara para vivir un fin de semana a puro ciclismo con la 12° Copa Challenger Aniversario Maquinchao 2026, un evento deportivo que convoca a ciclistas de toda la región y que combina competencia, recreación y celebración.

La propuesta se desarrollará durante el 7 y 8 de marzo, con actividades pensadas para todas las edades y niveles, desde los más chicos que se inician en la disciplina hasta ciclistas experimentados.

El sábado 7 de marzo la jornada comenzará con la Copa Challenger Kids, destinada a niñas y niños de entre 5 y 13 años. Luego se disputará la competencia principal en un circuito callejero de 2,5 kilómetros, con categorías que incluyen Master, Damas, Menores y Promocionales. Además, habrá metas volantes y premios en efectivo que sumarán emoción a la jornada.

La actividad continuará el domingo 8 de marzo con las pruebas de mayor distancia, con recorridos de 22, 44 y 66 kilómetros, adaptados a las diferentes categorías: Masters, Damas, Menores, Promocionales y Cicloturistas.

La premiación contempla trofeos y premios en efectivo, incentivando a los participantes a dar lo mejor en cada tramo de la competencia.

La inscripción incluye seguro para los corredores, cronometraje con chip, ambulancia, puestos de hidratación, señalización del circuito y un completo operativo organizativo que busca garantizar una experiencia segura y bien organizada para todos los participantes. 🚴‍♂️🏁

El evento se consolida así como uno de los encuentros ciclísticos más esperados de la región, convocando a deportistas y familias a compartir un fin de semana deportivo en Maquinchao.