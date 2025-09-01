Finalizó la 5° fecha del Rally Regional en Los Menucos

Con gran éxito se desarrolló la 5° fecha del Rally Regional en la ciudad de Los Menucos, donde el buen clima acompañó la competencia, aunque no faltaron los inconvenientes mecánicos que afectaron a varios competidores.

En total fueron 23 los binomios que lograron completar la prueba, mientras que las clases A7 y A8 no tuvieron participantes en la segunda etapa.

Ganadores por categoría

RC5: Mauro Debasa / Matías Aman

Mauro Debasa / Matías Aman A6: Esequiel Klein / Joaquín Rojas

Esequiel Klein / Joaquín Rojas N1: Agustín y Jorge Pistagnesi

Agustín y Jorge Pistagnesi N2: Marcelo Martínez / Facundo Kallobius

Marcelo Martínez / Facundo Kallobius A1: Alejandro Zambon / Javier Blasco

La intendenta Mabel Yauhar destacó el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el evento: