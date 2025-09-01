Finalizó la 5° fecha del Rally Regional en Los Menucos

Con gran éxito se desarrolló la 5° fecha del Rally Regional en la ciudad de Los Menucos, donde el buen clima acompañó la competencia, aunque no faltaron los inconvenientes mecánicos que afectaron a varios competidores.
En total fueron 23 los binomios que lograron completar la prueba, mientras que las clases A7 y A8 no tuvieron participantes en la segunda etapa.
Ganadores por categoría
- RC5: Mauro Debasa / Matías Aman
- A6: Esequiel Klein / Joaquín Rojas
- N1: Agustín y Jorge Pistagnesi
- N2: Marcelo Martínez / Facundo Kallobius
- A1: Alejandro Zambon / Javier Blasco
La intendenta Mabel Yauhar destacó el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el evento:
“Quiero agradecer a la AVGR, al equipo de trabajo municipal, a los colaboradores, a los dueños de los campos, a la directora del hospital Antonella López Guerra y personal, al SIARME, al Crío. Leandro Martínez y personal, al Director de la Escuela de Suboficiales y Agentes Rodrigo Menegazzo, a los cadetes, a Vialidad, gracias Ariel y Julito, bomberos y medios de prensa. Muchas gracias al gobernador Alberto Weretilneck por estar siempre acompañando cada evento. Sin el compromiso y acompañamiento de todos no sería posible llevarlo a cabo”.
clasificación: