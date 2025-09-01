Los Menucos Noticia del día Regionales

Finalizó la 5° fecha del Rally Regional en Los Menucos

Ricardo Manrique 22 horas ago

Con gran éxito se desarrolló la 5° fecha del Rally Regional en la ciudad de Los Menucos, donde el buen clima acompañó la competencia, aunque no faltaron los inconvenientes mecánicos que afectaron a varios competidores.

En total fueron 23 los binomios que lograron completar la prueba, mientras que las clases A7 y A8 no tuvieron participantes en la segunda etapa.

Ganadores por categoría

  • RC5: Mauro Debasa / Matías Aman
  • A6: Esequiel Klein / Joaquín Rojas
  • N1: Agustín y Jorge Pistagnesi
  • N2: Marcelo Martínez / Facundo Kallobius
  • A1: Alejandro Zambon / Javier Blasco

La intendenta Mabel Yauhar destacó el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el evento:

“Quiero agradecer a la AVGR, al equipo de trabajo municipal, a los colaboradores, a los dueños de los campos, a la directora del hospital Antonella López Guerra y personal, al SIARME, al Crío. Leandro Martínez y personal, al Director de la Escuela de Suboficiales y Agentes Rodrigo Menegazzo, a los cadetes, a Vialidad, gracias Ariel y Julito, bomberos y medios de prensa. Muchas gracias al gobernador Alberto Weretilneck por estar siempre acompañando cada evento. Sin el compromiso y acompañamiento de todos no sería posible llevarlo a cabo”.

clasificación:

Next Post

Maquinchao Noticia del día Regionales

Maquinchao planifica obras con fondos del Bono Petrolero

lun Sep 1 , 2025
La Municipalidad de Maquinchao inició la planificación de obras que se financiarán con los fondos provenientes de las concesiones hidrocarburíferas (Bono Petrolero). Como primera acción, se realizó un relevamiento en el predio del Estadio Municipal, donde se desarrollará un proyecto de forestación con sistema de riego incluido, pensado para mejorar […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias