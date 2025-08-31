Jacobacci Regionales

La Inspección de Personas Jurídicas llega a Ingeniero Jacobacci

Ricardo Manrique 22 horas ago

El próximo 5 de septiembre la Inspección General de Personas Jurídicas llegará a Ingeniero Jacobacci donde brindará asesoramiento a las organizaciones de la región. El propósito es seguir acompañando a las distintas instituciones de la Provincia y darle continuidad al cronograma de visitas programadas a las localidades rionegrinas.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo resolver dudas y asesorar a los referentes de las instituciones en cuestiones administrativas para garantizar el buen funcionamiento de las mismas, se llevará adelante en el Centro Comunitario del IPPV, ubicado en la calle José Ingenieros y Manuel Galvez, desde las 10 de la mañana.

Cabe destacar que el cronograma continuará el 11 en Allen, el 12 en Villa Regina, el 18 en Catriel y el 30 en El Bolsón, en tanto que en octubre será el turno de Valcheta y Sierra Colorada el 8, Los Menucos el 9, Bariloche el 10, Cinco Saltos el 15, San Antonio Oeste el 21, Viedma el 23 y Luis Beltrán el 30, culminando el 6 de octubre en Sierra Grande.

De esta manera, la Inspección General de Personas Jurídicas continúa acompañando y brindando su apoyo a las diferentes instituciones que cumplen un rol fundamental en distintos puntos del territorio acompañando a la comunidad y atendiendo de cerca las problemáticas de las y los vecinos de cada lugar.

