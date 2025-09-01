Maquinchao planifica obras con fondos del Bono Petrolero

La Municipalidad de Maquinchao inició la planificación de obras que se financiarán con los fondos provenientes de las concesiones hidrocarburíferas (Bono Petrolero).

Como primera acción, se realizó un relevamiento en el predio del Estadio Municipal, donde se desarrollará un proyecto de forestación con sistema de riego incluido, pensado para mejorar y embellecer el espacio.

Del recorrido participaron la intendenta Silvana Pérez, el secretario de Obras y Servicios Públicos Atilio Manquin, el referente del Área de Catastro Alexander Moyano, la referente del Área de Producción Laura Sepúlveda y el titular de la empresa SHAMS S.A., Said Abi-Ganem, quien tendrá a su cargo la ejecución del proyecto.

El Bono Petrolero en Maquinchao

A través de la Ley Provincial N° 5.635, los municipios y comisiones de fomento de Río Negro recibieron un aporte económico proveniente de las concesiones hidrocarburíferas.

En este marco, Maquinchao recibió un monto de $40.263.637 y U$S 1.497, que será destinado a obras de infraestructura, forestación, espacios públicos y equipamiento comunitario, priorizando proyectos que tengan impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

La intendenta Silvana Pérez destacó que estos recursos representan “una oportunidad histórica para planificar y ejecutar obras muy necesarias para la localidad, que de otra forma serían difíciles de concretar con fondos propios”.