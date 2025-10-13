Se viene la EXPO UNRN 2025

Los próximos jueves 16 y viernes 17 de octubre llevará a cabo en la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro la 11º edición de la EXPO UNRN .

La actividad ofrecerá un recorrido -en turno mañana o en turno tarde- para estudiantes de los últimos años de las diferentes escuelas secundarias de la región y público en general, donde se expondrá la oferta académica de la UNRN.

Además, podrán conocer sobre los programas de Becas para acompañar a los y las estudiantes durante su paso por la Universidad y habrá visitas a las principales instalaciones del Campus Viedma: aulas, Laboratorios, Polideportivo, Hospital Escuela de Kinesiología, Comedor, edificio principal. El recorrido estará abierto además al público interesado en visitar el Campus y conocer sobre la vida universitaria en la UNRN.

En el desarrollo de las actividades los/as participantes tendrán la posibilidad de intercambiar con directores de carreras, docentes, nodocentes y estudiantes de la UNRN, quienes les contarán en primera persona sobre la experiencia universitaria.

La muestra de carreras es organizada por la el Proyecto de Extensión de la UNRN Sede Atlántica “La Uni a un paso de tu casa”.

El acceso al Campus Viedma en las dos jornadas, es libre para todo el público interesado en conocer la oferta académica de la UNRN, en los días y horarios fijados para la exposición.

Los horarios para las visitas guiadas serán: 8:45h y 13:45h, tanto el día jueves como el viernes. Se requiere puntualidad para poder acceder a los recorridos programados.

EXPO UNRN 2025.

Fecha y hora: jueves 16 y viernes 17/10.

Horario de los recorridos : 8:45 y 13:45 hs.

Lugar: Campus UNRN, Ruta Provincial Nº 1 y Rotonda Cooperación, Viedma.

Entrada libre y gratuita.