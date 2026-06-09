Se realizó una capacitación sobre la Ley Micaela en Los Menucos

En Los Menucos se llevó adelante una jornada de capacitación sobre la Ley Micaela, destinada a fortalecer los conocimientos y herramientas vinculadas a la perspectiva de género y la prevención de las violencias por motivos de género.

La actividad fue dictada por la Dra. Glenda Altamirano, integrante del Sistema de Atención Territorial (SAT), y contó con la participación de representantes de distintas instituciones de la localidad, quienes se sumaron a este espacio de formación y reflexión.

Durante la jornada se abordaron los alcances de la Ley Micaela y la importancia de incorporar la perspectiva de género en los distintos ámbitos institucionales, promoviendo prácticas más inclusivas, equitativas y respetuosas de los derechos de todas las personas.

Desde la organización destacaron el compromiso de los participantes y remarcaron que estas instancias de capacitación resultan fundamentales para fortalecer el trabajo conjunto en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.