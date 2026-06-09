Jacobacci avanza en gestión ambiental integral

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci informó que se encuentra vigente la Ordenanza N.º 012/2026, promulgada el pasado 27 de abril, mediante la cual se establece la reducción y eliminación progresiva del uso de bolsas de polietileno de un solo uso en el ámbito de la localidad.

La iniciativa forma parte de una política de gestión ambiental integral orientada a disminuir la generación de residuos plásticos, promover hábitos de consumo más responsables y fomentar la utilización de alternativas reutilizables y amigables con el ambiente.

La normativa contempla excepciones para aquellas bolsas destinadas al transporte de alimentos frescos o húmedos, como carnes, frutas y verduras, atendiendo razones de higiene y seguridad alimentaria.

Asimismo, se prevé un período de adaptación de doce meses para que comerciantes y consumidores puedan adecuarse gradualmente a la nueva disposición.

Desde el Municipio destacaron que esta medida representa un paso importante hacia una comunidad más sustentable e invitaron a vecinos y comerciantes a sumarse a la iniciativa incorporando el uso de bolsas reutilizables y otras alternativas que contribuyan al cuidado del ambiente.

“Un Jacobacci más limpio lo hacemos entre todos”, remarcaron desde la comuna.