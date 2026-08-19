El Teatro Provincial inicia una nueva gira por escuelas de Ñorquinco

Durante agosto, el Elenco Provincial de Teatro recorrerá escuelas de Ñorquinco con funciones gratuitas de “El día que las ñañas perdieron a sus chivas”, acercando teatro, música y clown a las infancias y fortaleciendo el acceso a la cultura en Ñorquinco.

El Elenco Provincial de Teatro de Río Negro, programa itinerante de la Secretaría de Cultura, realizará durante agosto una nueva gira por escuelas de Ñorquinco con funciones gratuitas de su obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas”, una propuesta destinada a infancias y familias.

La iniciativa es parte de un plan cultural donde la identidad rionegrina se expresa a través del teatro y recorre la provincia para que más jóvenes puedan acceder a la cultura.

El Elenco Provincial de Teatro nació en 2022 con el objetivo de fortalecer el desarrollo del teatro rionegrino, promoviendo circuitos teatrales fuera de los grandes centros urbanos, generando oportunidades laborales para artistas y gestores culturales y desarrollando talleres que brindan herramientas a actores, dramaturgos y técnicos.

De esta manera, cada gira cumple la función de garantizar el acceso a una experiencia artística para las comunidades y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de trabajo y profesionalización para quienes forman parte del sector teatral provincial.

La nueva gira tendrá las siguientes funciones:

.24 de agosto: Ñorquinco – ESRN 110, turno tarde.

25 de agosto: Ñorquinco – Escuela Primaria 29, turno mañana, junto a las escuelas 322 y 138.

Con esta nueva salida territorial, el Elenco Provincial de Teatro reafirma su compromiso con una política cultural, que busca ampliar el acceso a las artes escénicas y acercar diferentes propuestas a comunidades de toda la provincia.