La Secretaría de Cultura lanza el concurso fotográfico “Patrimonio en Foco – Oficios y Saberes de Río Negro”, una propuesta que invita a habitantes y residentes de la provincia mayores de 16 años a registrar, a través de la fotografía, aquellos trabajos, conocimientos y prácticas que forman parte de la identidad de las comunidades rionegrinas. Las 24 obras seleccionadas integrarán una muestra itinerante que recorrerá el territorio rionegrino.

A través de la Dirección de Arte y Comunidad, la convocatoria propone poner la mirada sobre los oficios y saberes patrimoniales de Río Negro, reconociendo la diversidad de actividades que, desde cada región, construyen el entramado cultural y productivo de la provincia.

Ferrocarrileros, fruticultores, esquiladores, tejedoras, trabajadores vinculados al turismo y al esquí, entre muchas otras expresiones, podrán convertirse en protagonistas de las fotografías participantes.

“Queremos construir una muestra itinerante con un tejido de la visualización de los oficios de nuestra provincia. Que podamos reconocer cuáles son esos saberes que nos representan de acuerdo a cada región y llevar esa mirada diversa a distintos espacios del territorio”, explicó el Director de Arte y Comunidad, Juan Pablo Montelpare.

El concurso seleccionará 24 obras, que formarán parte de una muestra itinerante destinada a recorrer distintos espacios culturales, bibliotecas, escuelas y otras instituciones de Río Negro. De esta manera, las fotografías no quedarán únicamente como resultado de una convocatoria, sino que tendrán un recorrido posterior para acercar a nuevos públicos las historias, personas y prácticas retratadas.

La propuesta busca así poner en valor aquellos conocimientos que se transmiten entre generaciones y que muchas veces forman parte de la vida cotidiana de las comunidades, generando un registro visual de prácticas que contribuyen a construir la identidad cultural de la provincia.

Así, la fotografía se convierte en una herramienta para mirar el territorio desde otra perspectiva: reconocer a quienes sostienen esos oficios, documentar sus formas de trabajo y preservar, a través de imágenes, parte de una memoria colectiva que continúa transformándose en el presente.

“Hay oficios que nos representan y que hablan de nuestra historia y de nuestras regiones. Queremos que sean los propios habitantes de Río Negro quienes ayuden a construir esta mirada, porque cada fotografía también cuenta una parte de nuestra identidad”, agregó Montelpare.

La convocatoria estará abierta hasta el 11 de octubre de 2026 y podrán participar habitantes y residentes de Río Negro desde los 16 años. El 26 de octubre se dará a conocer la selección de las obras y la inauguración de la muestra y entrega de premios está prevista para el 10 de noviembre, fecha en la que también comenzará su recorrido por la provincia.

Para obtener más información sobre requisitos, bases y condiciones y realizar la inscripción, ingresar en https://cultura.rionegro.gov.ar/programa/752/patrimonio-en-foco-concurso-de-fotografia-patrimonial?n=NDMy

Con “Patrimonio en Foco”, la Secretaría de Cultura propone generar un registro construido desde las propias comunidades y, al mismo tiempo, hacer circular por Río Negro una mirada plural sobre los oficios, saberes y personas que forman parte de su identidad. Porque también hay patrimonio en las manos que trabajan, en los conocimientos que se transmiten y en las historias que cada región conserva.