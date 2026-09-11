Sierra Colorada fue escenario del 4° Festival de Teatro Kawin, una propuesta que reunió producciones de Río Negro, talleres, espacios de conversación y experiencias teatrales protagonizadas por estudiantes, y que además contó con más de 1.000 espectadores. La Secretaría de Cultura de Río Negro acompañó la iniciativa y el Elenco Provincial de Teatro participó con su obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas”.

El teatro volvió a encontrarse con la comunidad en la Región Sur. Con nueve funciones y una asistencia superior a los 1.000 espectadores, durante tres días el festival se consolidó como un espacio de circulación y encuentro para artistas, docentes, estudiantes y público de la localidad.

La programación incluyó tres funciones por jornada, con propuestas destinadas a nivel inicial, escuelas primarias y público general. Estas iniciativas son parte de un plan de acompañamiento de la Secretaría de Cultura para garantizar el acceso al teatro y que de esta manera las obras rionegrinas puedan llegar a distintos públicos y generar durante tres días una agenda cultural sostenida en la localidad de la Región Sur.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la Muestra de Teatro de la ESRN 82, integrada por producciones realizadas por estudiantes en el área artística. La propuesta permitió poner en escena el trabajo creativo y colectivo desarrollado durante el año y otorgó un lugar protagónico dentro del festival para las expresiones juveniles.

Además de las funciones, el Kawin generó talleres y espacios de conversación e intercambio, destinados a profundizar las prácticas teatrales, los procesos de realización y los modos de producción propios de la región. Así, el encuentro no solo acercó espectáculos, sino que también abrió instancias para compartir conocimientos y fortalecer los vínculos entre quienes hacen teatro en distintos puntos de la provincia.

Para la Secretaría de Cultura, el acompañamiento a iniciativas como Kawin forma parte de una política que busca fortalecer la producción cultural que nace en las comunidades, favorecer la circulación de artistas y garantizar el acceso a propuestas culturales en todo el territorio provincial que de otra forma no podrían ser posibles en distintos puntos de Río Negro.

En ese marco, la presencia del Elenco Provincial de Teatro permitió sumar una producción profesional con identidad rionegrina al circuito del festival y, al mismo tiempo, generar un encuentro directo con estudiantes y familias de la localidad.

Esta iniciativa también es una forma de entender la cultura como una construcción colectiva, donde los escenarios del interior también son espacios de producción, intercambio y crecimiento para las nuevas expresiones artísticas rionegrinas.

Más teatro en territorio

Además de la participación en Kawin, el Elenco Provincial de Teatro realizó una gira por localidades de la Región Sur. El viernes 4 presentaron la obra en Ramos Mexía, con una función para estudiantes de la Escuela Primaria Pichi Malal 13. El domingo 6 estuvieron en el Centro Cultural “Kuky Cayunao” de Maquinchao, donde brindaron la única función abierta al público de esta etapa de la gira.

Luego, el teatro provincial continuó su recorrido por Ingeniero Jacobacci, con funciones para escuelas el lunes 7 y martes 8, en la Casa del Bicentenario, durante los turnos mañana y tarde. El cierre fue ayer en Comallo, con presentaciones para estudiantes en el Club Independiente (Centro Cultural), también durante ambos turnos.