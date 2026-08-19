En Comallo, tres familias fueron adjudicadas con su vivienda propia, haciendo realidad un sueño construido con esfuerzo, esperanza y acompañamiento.
La construcción de las viviendas representa un paso importante para las familias beneficiarias y se enmarca en el trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Comallo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y generar nuevas oportunidades para la comunidad.
El acceso a la vivienda propia significa mucho más que contar con un techo: representa seguridad, estabilidad y la posibilidad de construir un proyecto de vida.
Desde el gobierno destacaron la importancia de continuar impulsando políticas que permitan acercar soluciones habitacionales y respuestas concretas a las familias rionegrinas.