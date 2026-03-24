El Registro Civil Móvil llega a la Región Sur

Con el objetivo de seguir acercando trámites a vecinos y vecinas de los distintos puntos de la provincia, y garantizar que cuenten con una documentación de identidad actualizada y en regla, esta semana el Registro Civil Móvil visitará Ingeniero Jacobacci y Maquinchao.

Este operativo, al igual que los que se llevaron a cabo hasta el momento, tiene como finalidad que aquellos que necesiten puedan tramitar sus nuevos ejemplares de DNI por caso de robo, pérdida o vencimiento, así como también las actualizaciones para menores de entre 5 y 8 y 14 años de manera ágil y sencilla.

El cronograma iniciará en Jacobacci, donde el personal del organismo atenderá el miércoles 25 y jueves 26 en la delegación local, ubicada en Belisario Roldán 52, mientras que el viernes 27 y sábado 28 el operativo se trasladará al SUM Municipal de Maquinchao, situado en la intersección de Remedios de Escalada y Avenida Independencia.

En ambos casos, la atención se llevará adelante en el horario comprendido entre las 9 y las 15, brindando mayores posibilidades de poder acercarse tanto a los trabajadores como a los niños que se encuentran en edad escolar y cuentan con una disponibilidad horaria limitada.

De esta manera, el Registro Civil continúa fortaleciendo su presencia en todo el territorio rionegrino, acercando el Estado a la comunidad y facilitando el acceso a derechos fundamentales a través de una atención ágil y cercana.