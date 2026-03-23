Los Menucos: Acompañamiento municipal a clubes de la Liga Región Sur

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo un encuentro con integrantes de los tres clubes locales que participan del campeonato de fútbol de la Liga Región Sur: Deportivo Belgrano, 9 de Julio y Social y Deportivo.

Durante la reunión, como ocurre cada año, el municipio realizó la entrega de un aporte económico y de elementos deportivos, con el objetivo de acompañar el desarrollo de las instituciones y fortalecer la práctica deportiva en la comunidad.

Además, se dialogó sobre la utilización de los estadios y de los micros municipales para facilitar los traslados de los equipos durante la competencia, reafirmando el compromiso del municipio con el deporte local.