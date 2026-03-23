Los Menucos: Acompañamiento municipal a clubes de la Liga Región Sur

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La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo un encuentro con integrantes de los tres clubes locales que participan del campeonato de fútbol de la Liga Región Sur: Deportivo Belgrano, 9 de Julio y Social y Deportivo.

Durante la reunión, como ocurre cada año, el municipio realizó la entrega de un aporte económico y de elementos deportivos, con el objetivo de acompañar el desarrollo de las instituciones y fortalecer la práctica deportiva en la comunidad.

Además, se dialogó sobre la utilización de los estadios y de los micros municipales para facilitar los traslados de los equipos durante la competencia, reafirmando el compromiso del municipio con el deporte local.

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