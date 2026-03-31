Registro Civil Móvil: 190 vecinos renovaron sus DNI en la Región Sur

Con la finalidad de seguir facilitando trámites a la comunidad, el Registro Civil Móvil emprendió un nuevo operativo por la Región Sur, donde 190 vecinos de Ingeniero Jacobacci y Maquinchao pudieron tramitar sus nuevos ejemplares de DNI de forma rápida y simple.

En esta oportunidad, se realizaron 92 renovaciones por caso de robo, extravío o inutilización, mientras que también se llevaron a cabo 92 actualizaciones de niños y adolescentes. Además, se tramitaron 6 DNI de 0 años y se sumaron 22 cambios de domicilio.

Con este nuevo operativo, el Registro Civil continúa sumando kilómetros, totalizando 5685 recorridos en lo que va del 2026, con 39 días de atención en 10 localidades, donde se gestionaron en total 1754 DNI y 121 pasaportes.

De esta manera, el organismo fortalece su presencia en el territorio y garantiza el acceso a la documentación, contribuyendo a la correcta identificación de las personas, favoreciendo la agilización de trámites y el pleno ejercicio de los derechos.