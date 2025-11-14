Ñorquincó Regionales

El Registro Civil vuelve a atender en la Región Sur

Ricardo Manrique 10 horas ago

Del 17 al 20 de noviembre el Registro Civil emprenderá un nuevo dispositivo móvil en la Región Sur, donde atenderá a las y los vecinos que necesiten realizar trámites vinculados a la Documentación de Identidad.

En primera instancia, el lunes 17 el personal del organismo rionegrino ofrecerá atención en Ojos de Agua, mientras que el martes 18 se trasladará a Río Chico. Por otra parte, el miércoles 19 y el jueves 20 será el turno de Ñorquinco.

En los dos primeros lugares, los trámites se realizarán en la sede de las Comisiones de Fomento, en tanto que en Ñorquinco se llevará adelante en la Municipalidad. En todos los casos la atención al público será de 10 a 16.

Cabe destacar que al igual que en los operativos anteriores, quienes se acerquen tendrán la posibilidad de tramitar nuevos ejemplares de DNI por casos de robo, pérdida, extravío o cambio de domicilio, al igual que actualizaciones para menores de entre 5 y 8 y 14 años.

Así, el Registro Civil continúa recorriendo la Provincia, sumando kilómetros a los más de 25.000 que lleva transitados este año en todo el territorio rionegrino, acercando sus servicios a la comunidad y facilitando el acceso a los trámites.

