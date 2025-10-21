Esta semana el Registro Civil móvil vuelve a la Región Sur

Luego de haber recorrido más de 25.000 kilómetros en lo que va del año, esta semana el Registro Civil móvil volverá a la Región Sur con el objetivo de que las y los vecinos puedan tramitar sus nuevos ejemplares de DNI de manera ágil y sencilla.

El cronograma comenzará este lunes en Maquinchao, donde el personal del organismo atenderá en la Delegación ubicada en calle Sarmiento, mientras que el martes se trasladarán a Clemente Onelli, el miércoles a Pilquniyeu del Limay, el jueves a Laguna Blanca y el viernes a Paso Flores.

En todos los casos la atención destinada al público en general se llevará adelante de 9 a 15 y, excepto en Maquinchao, la misma tendrá lugar en las respectivas sedes de las Comisiones de Fomento.

Aquellos que se acerquen tendrán la posibilidad de tramitar la renovación del DNI en caso de robo, pérdida, cambio de domicilio o vencimiento del mismo, mientras que los menores de entre 5 y 8 y 14 años podrán realizar la actualización pertinente.

De esta manera, el Registro Civil sigue acercando sus servicios a la comunidad, complementando la tarea que se lleva adelante en las más de 60 delegaciones que hay a lo largo y ancho de la provincia y llegando a todas y todos los rionegrinos.