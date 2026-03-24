Despliegue policial estratégico en rutas de la Región Sur

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro dispuso intensificar los controles preventivos en la Región Sur, con operativos simultáneos sobre la Ruta Provincial 5, la Ruta Nacional 23 y caminos rurales de difícil acceso, donde personal policial realizó tareas de identificación de personas, verificación vehicular y recorridas en estancias y puestos, en una región marcada por grandes distancias y baja densidad poblacional.

En este contexto, efectivos de brigadas rurales de Ingeniero Jacobacci, General Roca y Cipolletti llevaron adelante un amplio operativo que abarcó tanto rutas principales como sectores más aislados. Allí se controlaron vehículos en circulación, se identificó a personas y se reforzó la prevención de delitos rurales, especialmente el abigeato, una de las principales preocupaciones en este tipo de zonas.

Además, los uniformados no se limitaron a los controles en ruta. También ingresaron a caminos vecinales y parajes dispersos, donde visitaron puestos y establecimientos rurales. En varios casos, se encontraron con campos sin moradores, una postal frecuente en la región debido a las enormes distancias y las dinámicas propias de la vida rural. Sin embargo, en aquellos lugares donde sí había presencia, se dialogó con trabajadores y encargados, todos mayores de edad, quienes confirmaron que no se registraban novedades ni situaciones sospechosas.

Por otra parte, los operativos también se extendieron a la Ruta Provincial 5, al norte y al sur de Maquinchao. Allí, los controles se desarrollaron sin incidentes, en un clima de total normalidad, lo que desde el área de Seguridad se interpreta como un resultado positivo de la presencia policial activa en el territorio.

En ese sentido, estas acciones forman parte de una política sostenida del Ministerio de Seguridad y Justicia, que busca reforzar los controles de identificación de personas y vehículos en toda la provincia, incluyendo las zonas más alejadas. La Región Sur, con sus extensiones casi interminables y caminos solitarios, representa un desafío logístico que obliga a planificar operativos dinámicos y constantes.

Finalmente, desde la cartera de Seguridad destacaron que la prevención es clave en estos territorios. La presencia policial no solo apunta a intervenir ante un delito, sino también a evitar que ocurra. Y en regiones donde el silencio y la distancia dominan el paisaje, cada recorrida, cada control y cada contacto con pobladores se vuelve una herramienta fundamental para sostener la seguridad.