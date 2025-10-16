Histórico: El hospital de Jacobacci ya cuenta con su mamógrafo que beneficiara a la Región Sur

El Gobierno de Río Negro puso en funcionamiento el primer mamógrafo digital en el Hospital Área Programa “Rogelio Cortizo” de Ingeniero Jacobacci. Este avance garantiza el acceso a estudios de detección temprana del cáncer de mama para miles de mujeres rionegrinas, marcando un antes y un después en la calidad de la atención sanitaria en la provincia.

Este equipo no solo moderniza las prestaciones del hospital, sino que marca un hito trascendental al ser el primer mamógrafo instalado en toda la Región Sur de la provincia, asegurando el acceso a estudios de diagnóstico precoz.

El nuevo dispositivo ya está atendiendo a las primeras pacientes, poniendo fin a la necesidad de trasladarse a centros urbanos distantes para realizarse este estudio crucial. El mamógrafo digital permite obtener imágenes de alta calidad con menor dosis de radiación, optimizando la detección temprana de patologías mamarias, especialmente el cáncer de mama.

“Es inmensa la satisfacción para todo el sistema de salud de Río Negro. Hemos cumplido un compromiso con la gente de la Región Sur: llevar tecnología de punta y servicios de salud esenciales a cada rincón de la provincia,” destacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

El Ministro enfatizó: “El mamógrafo de Jacobacci es mucho más que un aparato; es un símbolo de equidad en salud, es prevención y es la tranquilidad de miles de mujeres de que van a tener la posibilidad real de acceder al diagnóstico a tiempo, cerca de su casa y con la mejor calidad. Con obras y tecnología, seguimos fortaleciendo la red hospitalaria pública”.

El equipo fue instalado y calibrado, y el personal técnico y profesional del hospital fue capacitado intensivamente para su uso y mantenimiento, garantizando la correcta prestación del servicio. Este nuevo servicio impactará positivamente en la calidad de vida de las comunidades de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Comallo, Clemente Onelli y parajes circundantes.

¿Cómo solicitar un turno?

Las vecinas de Ingeniero Jacobacci y la Región Sur deben solicitar un turno para la mamografía a través de su Centro de Salud más cercano o directamente en el Hospital “Rogelio Cortizo”, cumpliendo con los requisitos de la vigente campaña provincial de Prevención del Cáncer de Mama. Se recuerda que la mamografía es un estudio fundamental para mujeres de 50 a 69 años sin síntomas, y antes si hay antecedentes familiares o indicación médica.