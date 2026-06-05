El intendente Mellado encabezó una reunión informativa sobre el Proyecto Pegaso

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto a la referente de la Secretaría de Energía de Río Negro, Lidia Aspengren, y su equipo de trabajo, encabezó una reunión informativa sobre el Proyecto Pegaso, una iniciativa de prospección minera impulsada por la empresa Aurora del Norte S.R.L.

El encuentro contó con la participación de representantes de la empresa y superficiarios involucrados en el proyecto, que tiene como objetivo evaluar el potencial geológico de una serie de derechos mineros ubicados al sur de Jacobacci, en los departamentos 25 de Mayo y Ñorquinco.

Durante la jornada se presentó información técnica sobre las seis áreas que forman parte del proyecto, incluyendo mapas y detalles de los trabajos de prospección que llevarán adelante los equipos de geólogos en el territorio.

Entre los compromisos asumidos por la empresa se destacan la promoción de la contratación de mano de obra local, la priorización de proveedores rionegrinos, el fortalecimiento de capacidades locales y la generación de instancias de participación y vinculación comunitaria, en cumplimiento de la normativa provincial vigente.

Además, participaron la secretaria de Desarrollo Sustentable, Eugenia Chameli; el legislador Norberto Moreno; el comisionado de Fomento de Ojos de Agua, Santiago Cabañares; y otras autoridades locales y provinciales.

La reunión permitió brindar información a los presentes, responder consultas y avanzar en el diálogo entre los distintos actores involucrados en esta etapa inicial del proyecto.