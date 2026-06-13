Después de Calcatreu, otro proyecto minero ya empieza a moverse

Río Negro realizó una Mesa de Diálogo e Información con comunidades por el Proyecto Pegaso, a unos 40 kilómetros al sudeste de Los Menucos, para informar avances, explicar tareas de prospección y fortalecer la participación territorial.

El espacio fue impulsado junto a la empresa argentina Aurora del Norte SRL, en una instancia orientada a brindar información clara sobre los alcances de la iniciativa y fortalecer el vínculo temprano con el territorio.

El encuentro permitió avanzar en el proceso de acercamiento comunitario previsto para esta etapa inicial del ciclo minero, con el objetivo de explicar las tareas técnicas proyectadas, responder inquietudes y consolidar un esquema de trabajo basado en la transparencia, la participación y la presencia del Estado.

El Proyecto Pegaso está conformado por seis cateos mineros que abarcan aproximadamente 39.735 hectáreas, donde se evaluará el potencial geológico asociado a la posible presencia de oro y sulfuros.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en etapa de prospección, la primera fase del ciclo minero. En esta instancia se prevén trabajos de reconocimiento geológico, cartografía, muestreo superficial de suelos y rocas, y estudios geofísicos no invasivos, destinados a determinar si existen indicios que justifiquen avanzar hacia etapas posteriores de exploración.

Minería con información, participación y reglas claras

La Mesa de Diálogo e Información forma parte de una política provincial que busca ordenar el desarrollo minero con presencia institucional, control, sostenibilidad y diálogo permanente con las comunidades.

Este enfoque se inscribe en el rumbo que Río Negro viene consolidando a partir de una nueva etapa productiva, donde los proyectos mineros dejan de ser una posibilidad discursiva para convertirse en procesos concretos, con instancias formales de información, planificación territorial y participación comunitaria.

La experiencia de Calcatreu marcó un antecedente central para la minería metalífera en la provincia y abrió un camino de trabajo que hoy empieza a reflejarse en la activación de nuevos proyectos. En ese marco, Pegaso representa un nuevo paso en una cartera minera que avanza con criterios de transparencia, responsabilidad ambiental y beneficios concretos para las comunidades.

Desarrollo territorial y oportunidades locales

Entre los compromisos asumidos por Aurora del Norte SRL se destacan la promoción de la contratación de mano de obra local, la priorización de proveedores rionegrinos, el fortalecimiento de capacidades locales y el desarrollo de nuevas instancias de vinculación comunitaria.

La empresa cuenta con experiencia en estudios técnicos, ambientales y sociales vinculados a proyectos mineros, incluyendo relevamientos de base, gestión socioambiental, preinversión y relacionamiento con comunidades.

Con esta instancia, la Provincia reafirma que el desarrollo minero debe construirse con información accesible, participación temprana y beneficios reales para las comunidades.