Comenzó la entrega de leña del Plan Calor en la zona rural de Comallo

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La Municipalidad de Comallo inició la distribución de leña correspondiente al Plan Calor 2026 en distintos parajes de la zona rural, con el objetivo de acompañar a las familias durante la temporada invernal.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Producción, a cargo de Saúl Muñoz, junto al equipo de Servicios Públicos encabezado por Edgardo Meli.

Durante esta primera etapa, la entrega alcanzó a pobladores de los parajes Fitahuau, Canteras, Cañadón Chileno, Las Mellizas, Tres Cerros y Anecón Chico, garantizando el acceso a un recurso fundamental para afrontar las bajas temperaturas.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto de las distintas áreas involucradas, que continúan con las tareas de corte, preparación y embolsado de la leña para asegurar que llegue en óptimas condiciones tanto a las familias de la zona rural como a los vecinos del área urbana.

El intendente y su equipo de gobierno continúan avanzando con este programa de asistencia, reafirmando el compromiso de acompañar a la comunidad durante el invierno y garantizar una distribución organizada y equitativa del recurso.

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