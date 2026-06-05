Comenzó la entrega de leña del Plan Calor en la zona rural de Comallo

La Municipalidad de Comallo inició la distribución de leña correspondiente al Plan Calor 2026 en distintos parajes de la zona rural, con el objetivo de acompañar a las familias durante la temporada invernal.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Producción, a cargo de Saúl Muñoz, junto al equipo de Servicios Públicos encabezado por Edgardo Meli.

Durante esta primera etapa, la entrega alcanzó a pobladores de los parajes Fitahuau, Canteras, Cañadón Chileno, Las Mellizas, Tres Cerros y Anecón Chico, garantizando el acceso a un recurso fundamental para afrontar las bajas temperaturas.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto de las distintas áreas involucradas, que continúan con las tareas de corte, preparación y embolsado de la leña para asegurar que llegue en óptimas condiciones tanto a las familias de la zona rural como a los vecinos del área urbana.

El intendente y su equipo de gobierno continúan avanzando con este programa de asistencia, reafirmando el compromiso de acompañar a la comunidad durante el invierno y garantizar una distribución organizada y equitativa del recurso.