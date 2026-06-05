Jacobacci: En una sola audiencia de mediación se garantizaron los alimentos de un niño

Una madre que reside en Ingeniero Jacobacci y el padre de su hijo de siete años en Bariloche alcanzaron un acuerdo alimentario a través de una mediación realizada íntegramente a distancia. La utilización de herramientas tecnológicas permitió que todas las personas involucradas participen desde distintos lugares y que la cuota comience a hacerse efectiva en un plazo inmediato.

La mujer, que se desempeña en tareas administrativas dentro de la estructura de uno de los poderes de estado provincial, contó con el acompañamiento de la Defensa MARC.

El padre del niño participó junto a su abogada desde otro punto de la ciudad de Bariloche, mientras que la mediadora intervino desde su estudio profesional. La madre se conectó desde su domicilio en Jacobacci y la defensora pública desde su oficina en Bariloche.

La audiencia se desarrolló a través del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC), que promueve soluciones consensuadas para distintos tipos de conflictos; y cuenta con varias herramientas en plataformas para arribar acuerdos.

Durante el encuentro las partes acordaron una prestación alimentaria a favor del niño, que comenzará a abonarse desde junio mediante retención directa de haberes. También establecieron la forma de afrontar los gastos extraordinarios vinculados a su crianza.

Además del acuerdo alimentario, en la misma audiencia se concretaron otras gestiones que permitieron agilizar su implementación. A través de los mecanismos previstos por la normativa vigente y con el consentimiento del progenitor, se dispuso la apertura de una cuenta bancaria destinada a la percepción de los alimentos y se cursó electrónicamente la notificación al empleador para que la retención pueda comenzar a aplicarse desde el mes siguiente.

La intervención conjunta de la Defensa Pública, el CIMARC y las herramientas digitales permitió resolver la situación sin necesidad de iniciar un proceso judicial, evitando traslados entre localidades y garantizando una respuesta rápida para el niño y su familia.