Encuentro por nuevo proyecto metalífero en Los Menucos

Los Menucos fue sede de un encuentro entre la Provincia, el Municipio, superficiarios y Aurora del Norte SRL para abordar las próximas tareas de prospección de los proyectos Aurora 1 y 2, ubicados al norte de la Meseta de Somuncura.

El encuentro permitió brindar información directa sobre los alcances de esta etapa inicial y fortalecer el diálogo con quienes tienen vinculación territorial con el área de los proyectos, ubicados a unos 40 kilómetros al sudeste de Los Menucos, al norte de la Meseta de Somuncura.

Información clara para una etapa inicial

Durante la reunión se explicaron las actividades previstas para la etapa de prospección, que incluyen reconocimiento geológico superficial, muestreo geoquímico de suelo, sedimentos y rocas, cartografía geológica de detalle y relevamientos geofísicos no invasivos.

Estas tareas tienen como objetivo reunir información preliminar sobre el potencial mineral del área, orientada principalmente a la identificación de minerales de oro y plata, sin intervención productiva ni explotación minera.

La instancia se enmarca en una política provincial que busca acompañar el desarrollo minero con presencia del Estado, reglas claras, control, transparencia informativa y diálogo permanente con las comunidades y superficiarios. Este enfoque mantiene continuidad con otras acciones desarrolladas en Los Menucos, donde la Provincia viene promoviendo espacios de articulación territorial, licencia social, empleo local y trabajo conjunto entre el sector público, los municipios y las empresas.



De la jornada participaron la legisladora Soraya Yahuar y Carlos Calfuquir, en representación del Municipio; Juan Las Heras, socio y responsable de los proyectos por parte de Aurora del Norte S.R.L.; personal técnico de la empresa; referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro y superficiarios de la zona.

Desarrollo con mirada territorial

Aurora del Norte S.R.L. proyecta avanzar con un esquema de desarrollo territorial que contemple la contratación progresiva de mano de obra local, la articulación con proveedores regionales y futuras instancias de capacitación vinculadas a oficios y servicios asociados a la actividad minera.

En ese marco, la empresa prevé la contratación de bienes y servicios locales relacionados con transporte, alojamiento, catering, logística, mantenimiento, seguridad, comunicación y provisión de insumos generales, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor regional y acompañar el crecimiento económico de la zona.

La Provincia sostiene que cada proyecto debe integrarse al territorio con información accesible, participación y beneficios concretos para las comunidades. Río Negro cuenta con una cartera minera en distintas etapas de desarrollo, con fuerte presencia de proyectos en exploración y prospección, lo que refuerza la importancia de ordenar cada avance con planificación, sostenibilidad y acompañamiento institucional.