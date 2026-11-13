El Hospital “Orencio Callejas” de Maquinchao celebró su 77° aniversario con un acto conmemorativo que contó con la participación de autoridades municipales, provinciales y trabajadores de la institución.

La intendenta Silvana Pérez, junto al secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Atilio Manquiin; y el concejal Luis Lefiu, participaron de la ceremonia para acompañar a las autoridades y al personal hospitalario.

Durante el acto se realizó una mención especial a Cristina Quevedo, con motivo de su jubilación. También se entregaron reconocimientos a trabajadores y trabajadoras del hospital, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la salud pública.

Desde la Municipalidad de Maquinchao felicitaron a toda la comunidad hospitalaria por este nuevo aniversario y destacaron la tarea que realizan diariamente al servicio de los vecinos y vecinas.

La celebración también fue una oportunidad para reafirmar la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y fortalecer los vínculos en beneficio de toda la comunidad.