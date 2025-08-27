Maquinchao Regionales

Maquinchao: Jornada de sensibilización y capacitación sobre consumos problemáticos

Ricardo Manrique 5 horas ago

En la localidad de Maquinchao se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización y capacitación sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral, bajo el lema “Prevención y estrategias de abordaje”.

Participó la Sra. Intendente Silvana Pérez, junto al Secretario de Gobierno y Desarrollo Humano Sr. Alejandro Abraham, el Secretario de Deportes Sr. César Catrin, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Sr. Atilio Manquin, y el Presidente del Concejo Deliberante Sr. Marcelo Donosa.

La jornada contó con la participación de todos los empleados municipales, instituciones educativas, el Hospital Local “Orencio Callejas”, personal policial de la Comisaría de la Familia, así como también representantes del Ente de la Región Sur, SENAF e IPROSS.

Objetivos de la jornada:

Generar espacios de debate e intercambio de saberes en torno a los consumos problemáticos entre trabajadores.

Brindar herramientas para la detección temprana de situaciones de consumo en los ámbitos laborales.

Otorgar estrategias que permitan acompañar y prevenir estas situaciones desde un enfoque humano y responsable.

Next Post

Comallo Noticia del día Regionales

Comallo firmó un importante convenio con la Universidad Nacional de La Plata

mié Ago 27 , 2025
El intendente de Comallo, Raúl Alberto Hermosilla, junto a la legisladora mandato cumplido Graciela Vivanco, mantuvo un encuentro de gran relevancia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se concretó la firma de un convenio institucional. El acuerdo se rubricó junto al presidente de la UNLP, Lic. Martín […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias