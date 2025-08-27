Maquinchao: Jornada de sensibilización y capacitación sobre consumos problemáticos

En la localidad de Maquinchao se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización y capacitación sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral, bajo el lema “Prevención y estrategias de abordaje”.

Participó la Sra. Intendente Silvana Pérez, junto al Secretario de Gobierno y Desarrollo Humano Sr. Alejandro Abraham, el Secretario de Deportes Sr. César Catrin, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Sr. Atilio Manquin, y el Presidente del Concejo Deliberante Sr. Marcelo Donosa.

La jornada contó con la participación de todos los empleados municipales, instituciones educativas, el Hospital Local “Orencio Callejas”, personal policial de la Comisaría de la Familia, así como también representantes del Ente de la Región Sur, SENAF e IPROSS.

Objetivos de la jornada:

Generar espacios de debate e intercambio de saberes en torno a los consumos problemáticos entre trabajadores.

Brindar herramientas para la detección temprana de situaciones de consumo en los ámbitos laborales.

Otorgar estrategias que permitan acompañar y prevenir estas situaciones desde un enfoque humano y responsable.