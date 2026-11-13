Ñorquinco celebra un nuevo aniversario

Con un amplio cronograma de actividades que se desarrollarán desde este viernes hasta el domingo, la localidad de la Región Sur celebrará su 99° aniversario con variadas propuestas entre las que se destacan destrezas criollas, concursos, números artísticos y el bingo familiar por un auto.

Las actividades, destinadas a homenajear a la tradición y brindar a la comunidad un espacio de encuentro y esparcimiento, comenzarán el viernes a las 13 en el Predio Polideportivo con los concursos de hacheros y tortas fritas, en tanto que posteriormente habrá música en vivo y un espectáculo de danza.

Por otra parte, el sábado tendrá lugar una demostración de destrezas criollas, mientras que después del mediodía será el turno de la Rueda de Gurupa Surera y montas especiales a cargo de reconocidos jinetes y por la noche habrá un gran baile popular.



El domingo por la mañana se llevará adelante el acto protocolar y el desfile criollo, a la vez que también , durante la última jornada habrá desafíos de Gurupa y Bastos, montas especiales y un gran cierre al ritmo de la música al que se sumará un bingo por una auto organizado por la Municipalidad.