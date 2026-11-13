Jacobacci tiene un campeón nacional de MMA: Roberto Díaz se quedó con el título de la WKC

El deportista jacobacino Roberto Díaz, integrante del equipo Team Goku y profesor de la Escuela Municipal de MMA Recreativo, se consagró campeón nacional de MMA profesional de la WKC durante el evento Kamikaze Fight To Glory, disputado el pasado sábado en General Roca.

Díaz obtuvo el título tras vencer por sumisión, durante el primer round, a Gonzalo Ibarra, representante de El Bolsón. Con este triunfo, se convirtió en el primer campeón nacional de esta federación.

El logro representa un nuevo reconocimiento para la trayectoria deportiva de Díaz, quien además de competir profesionalmente se desempeña como profesor en la Escuela Municipal de MMA Recreativo, donde transmite sus conocimientos y experiencia a nuevos deportistas.

Desde el Municipio, a través del Área de Deportes, acompañan y apoyan su carrera deportiva, además de formar parte de sus auspiciantes.

El intendente José Mellado y el equipo municipal felicitaron al deportista por este importante resultado, que posiciona a Ingeniero Jacobacci en el ámbito nacional de las artes marciales mixtas.