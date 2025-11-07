Turismo acompaña la regularización de prestadores de servicios

Con el objetivo de continuar acompañando a los prestadores en la inscripción al Registro y Habilitación de Servicios y Actividades Turísticas, la Secretaría de Turismo lleva adelante un importante trabajo en el territorio a fin de regularizar la actividad en los distintos puntos de Río Negro.

Referentes de la cartera turística visitaron Villa Llanquín y la zona de Pilcaniyeu para recorrer distintos establecimientos de Turismo Rural y asesorar a los prestadores en cuanto a la documentación necesaria para obtener la habilitación pertinente y ser incorporados en el registro provincial.

Esta tarea busca asegurar la regularización de los prestadores, a fin de que cumplan con los estándares de calidad establecidos por la Provincia, brindando servicios seguros para los turistas, a la vez que les permite aumentar la visibilidad de las propuestas y atraer más visitantes.

La iniciativa contribuye a ofrecer una mejor experiencia turística a partir del trabajo conjunto entre los prestadores y la provincia, generando no solo un impacto positivo en la economía de cada localidad, sino también favoreciendo el desarrollo de nuevos destinos en las distintas regiones del territorio.

De esta manera, la Secretaría de Turismo continúa trabajando para sumar nuevas propuestas a la nómina de servicios habilitados y sumarlas a las 17 que ya fueron habilitadas en Viedma, Las Grutas, Maquinchao, Sierra Grande, Río Colorado y General Roca.