El Club Social Los Menucos pidió disculpas por el uso de pirotecnia durante los festejos

La institución publicó una carta abierta tras las celebraciones por la obtención de la Liga Rionegrina.

La dirigencia de Club Social y Deportivo Los Menucos difundió una carta abierta a la comunidad en la que reflexionó sobre los festejos realizados el pasado domingo tras la obtención del campeonato de la Liga Rionegrina Zona Sur.

En el comunicado, la institución expresó la alegría por el título conseguido, destacando la pasión y el acompañamiento de los hinchas durante toda la campaña deportiva.

“Estamos inmensamente felices por el campeonato obtenido por nuestro querido Club Social y Deportivo Los Menucos. Sabemos que la emoción de este logro es inmensa y que cada hincha lo vive con pasión”, señalaron.

Sin embargo, desde el club reconocieron que el uso de pirotecnia durante la celebración “no estuvo a la altura” del compromiso institucional con las leyes vigentes y con el respeto hacia las personas afectadas por los estruendos.

Asimismo, indicaron que asumirán las multas derivadas de la situación y remarcaron que el objetivo es que el deporte siga siendo una fiesta inclusiva y respetuosa para toda la comunidad.

“Pedimos disculpas a quienes se vieron afectados y nos comprometemos a seguir trabajando para que los próximos festejos sean inclusivos y respetuosos, garantizando que el ruido no opaque la alegría del fútbol”, expresaron.

Finalmente, la institución convocó a continuar celebrando con responsabilidad y respeto, promoviendo el cuidado y la convivencia entre todos los vecinos y vecinas.