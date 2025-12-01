Provincia

Río Negro reafirma la política de “Pirotecnia Cero”

Ricardo Manrique 9 horas ago

Río Negro continúa impulsando la política de “Pirotecnia Cero”, establecida por la Ley 5.761, con el objetivo de proteger a la comunidad, el ambiente y los animales ante los efectos negativos del uso de pirotecnia sonora.

De acuerdo con la normativa vigente, sólo se encuentran habilitados los artefactos de exclusivo efecto luminoso, quedando prohibida cualquier pirotecnia de alto impacto sonoro. Esta medida responde al compromiso provincial de promover celebraciones más seguras y responsables.

El uso de pirotecnia ruidosa genera padecimiento en personas con sensibilidad auditiva, especialmente en niños, niñas y adolescentes con condiciones como el trastorno del espectro autista, así como también afecta gravemente a animales domésticos y silvestres.

Objetivos principales de la Ley 5.761:

Proteger a las personas: reducir el estrés, las crisis y el malestar que provoca el ruido en personas con sensibilidad auditiva.

Proteger a los animales: evitar el miedo, desorientación y los accidentes que sufren tanto animales domésticos como silvestres debido al estruendo.

Cuidar el medio ambiente: disminuir la contaminación sonora, química y física. Además, minimizar el riesgo de incendios forestales asociados al uso irresponsable de pirotecnia.

Promover la seguridad: fomentar celebraciones más seguras, reduciendo riesgos de quemaduras, lesiones y otros accidentes.

Next Post

Noticia del día Pilquiniyeu Regionales

El Concejo Deliberante de Pilcaniyeu adhiere al Decreto Provincial de Emergencia Ígnea

lun Dic 1 , 2025
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilcaniyeu aprobó la Ordenanza N.º 22/2025, mediante la cual adhiere al Decreto Provincial que declara la Emergencia Ígnea en todo el territorio rionegrino. En el día de la fecha se llevó a cabo una reunión de trabajo con la participación de autoridades y […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

diciembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias