Transcont avanza en proyectos de inversión y crecimiento en Jacobacci

La empresa proyecta la construcción de un edificio propio y ratifica su apuesta por la localidad.

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, recibió en su despacho a representantes de Transcont para dialogar sobre distintos proyectos de inversión y desarrollo en la localidad.

Participaron del encuentro Fernando Ferrero, referente regional de la firma; Mauro Latorre, gerente de la sucursal Jacobacci; y Milton Coliman.

Durante la reunión se realizó un balance sobre el funcionamiento de la empresa desde su radicación en Jacobacci y se confirmó la decisión de avanzar con un proyecto de construcción de un edificio propio, reafirmando la apuesta de la firma por el crecimiento y la permanencia en la ciudad.

Además, las partes intercambiaron opiniones sobre distintos aspectos vinculados al desarrollo local y los avances del proyecto del Parque Industrial de Jacobacci, iniciativa impulsada para fortalecer la actividad productiva y generar nuevas oportunidades de inversión en la región.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar a las empresas que invierten y generan movimiento económico en la localidad, promoviendo el crecimiento y el desarrollo sustentable de Jacobacci.