Social Los Menucos volvió a gritar campeón en la Liga Rionegrina Zona Sur

El conjunto menuquense se consagró en Primera División tras golear a Mallín Nehuén y también festejó en Reserva.

Club Social y Deportivo Los Menucos volvió a escribir una página histórica en el fútbol regional al consagrarse campeón de la Liga Rionegrina Zona Sur en Primera División, luego de imponerse con autoridad por 5 a 1 frente a Mallín Nehuén en la final de vuelta.

Con este resultado, el conjunto menuquense selló un contundente 6 a 1 en el global y desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas que colmaron las tribunas para acompañar al equipo en una jornada inolvidable.

Tras ocho años de espera, Social Los Menucos volvió a tocar la gloria en la máxima categoría del fútbol regional, cerrando una campaña destacada ante su gente.

La alegría fue doble para la institución, ya que también logró quedarse con el campeonato en División Reserva. En la final, empató 1 a 1 frente a Huahuel Niyeo, resultado que le permitió coronarse gracias al 2 a 1 obtenido en el marcador global.

“Después de meses de sacrificio, entrenamiento constante y una entrega absoluta por parte de cada jugador y del cuerpo técnico, logramos llegar a la final de la Liga Rionegrina”, expresó el director técnico Nico Marín.

“Haber alcanzado esta instancia es el resultado de un compromiso inquebrantable y del corazón que dejan en cada desafío nuestros jugadores”, agregó.

Además, el entrenador agradeció el acompañamiento de la comunidad: “Queremos agradecer a todos por acompañar en este día tan importante en el que salimos campeones. Agradecemos profundamente a cada hincha, a las familias y a cada persona que nos acompaña en este camino”.

Con este nuevo título, Social Los Menucos suma otro logro a su rica historia deportiva. Sus últimas consagraciones habían sido en Clausura 2005, Oficial 2006, Oficial 2007, Apertura 2010, Clausura 2013, Apertura 2018 y ahora Apertura 2026.