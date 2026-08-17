El Bibliomóvil llega a Maquinchao

Este 19 de agosto, el Bibliomóvil llegará a Maquinchao para compartir una jornada dedicada a los libros, las historias, la imaginación y las propuestas culturales.

La actividad se desarrollará en la Biblioteca Popular “Raúl Entraigas”, donde habrá propuestas durante la mañana y la tarde, especialmente pensadas para niños, niñas y jóvenes.

El Bibliomóvil es una biblioteca sobre ruedas que recorre distintas localidades y espacios, acercando libros, actividades y propuestas culturales a las comunidades. Su objetivo es generar nuevos espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute alrededor de la lectura.

La comunidad de Maquinchao está invitada a acercarse y ser parte de esta experiencia que busca despertar la imaginación y fortalecer el vínculo con los libros y la cultura.

¡Los esperamos para compartir una jornada llena de historias e imaginación!