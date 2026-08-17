La Escuela Primaria N° 26 de Sierra Colorada celebró sus 101 años

La Escuela Primaria N° 26 “Juan Antonio Álvarez de Arenales” de Sierra Colorada celebró este 17 de agosto sus 101 años de historia, acompañada por toda su comunidad educativa.

Desde la Municipalidad enviaron un cálido saludo a docentes, estudiantes, familias, personal y a todas las personas que forman parte de esta institución que, durante más de un siglo, ha sido protagonista de la educación de generaciones de vecinos y se convirtió en un verdadero pilar de la historia e identidad de la localidad.

En el marco de este aniversario, se compartieron imágenes de los trabajos realizados durante los últimos casi tres años, con el objetivo de poner en valor y preservar este histórico edificio centenario.

Las tareas se llevaron adelante de manera articulada con el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar Sur II, e incluyeron:

Pintura integral: renovación de la fachada exterior y de los distintos espacios interiores.

renovación de la fachada exterior y de los distintos espacios interiores. Techos: trabajos de mantenimiento y pintura para contribuir a la preservación de la estructura.

trabajos de mantenimiento y pintura para contribuir a la preservación de la estructura. Iluminación: instalación y renovación completa del sistema de iluminación exterior, inaugurado durante agosto.

La intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignasio, destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura educativa y expresó:

“Invertir en la infraestructura escolar es cuidar la historia y garantizar mejores espacios de aprendizaje para las generaciones del presente y del futuro. ¡Por muchos años más de historia y educación pública!”.

A 101 años de su creación, la Escuela Primaria N° 26 continúa siendo un espacio fundamental para la comunidad de Sierra Colorada, manteniendo viva una historia construida generación tras generación.