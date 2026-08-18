Cuando el frío y la nieve aprietan en Mencué, ellas no se detienen

En medio del crudo invierno patagónico, con bajas temperaturas, nieve y un temporal que golpea con fuerza, hay mujeres que continúan trabajando y estando presentes allí donde más se las necesita.

Desde la Comisión de Fomento de Mencué, mujeres de la comunidad recorren el pueblo y acompañan a las familias con la entrega de leña, acercando un poco de alivio a cada hogar frente a las condiciones climáticas.

No importa el frío.

No importa la nieve.

Ellas salen, trabajan y ayudan.

Porque detrás de cada carga de leña hay mucho más que una tarea: hay solidaridad, compromiso y amor por la comunidad.

Son mujeres que le ponen el hombro al invierno y el corazón a su pueblo, demostrando que, incluso en los días más difíciles, el compromiso y la solidaridad mantienen unida a la comunidad de Mencué.