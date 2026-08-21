La magia de los libros llegó a Maquincha

El Bibliomóvil visitó la localidad y acercó la propuesta “Literatura sobre Ruedas” a estudiantes y familias, promoviendo el encuentro con la lectura y el relato oral.

La magia de los libros llegó a Maquinchao de la mano del Bibliomóvil, que el pasado miércoles 19 de agosto visitó la Biblioteca Popular Raúl Entraigas para acercar la propuesta “Literatura sobre Ruedas” a la comunidad.

La jornada estuvo especialmente destinada a los más chicos, quienes pudieron disfrutar de una experiencia diferente alrededor de los libros, los cuentos y la imaginación. Participaron alumnos del Jardín Maternal, el Jardín de Infantes N.º 74 y las escuelas primarias N.º 4 y N.º 363.

Entre páginas, historias y risas, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de descubrir nuevos mundos a través de la lectura y compartir un espacio pensado para despertar la curiosidad y el gusto por los libros.

La actividad contó además con la participación de Nori Teta Rodríguez, quien aportó su calidez y experiencia en el relato oral, acompañada por el personal municipal que trabajó en la organización de la propuesta.

El encuentro permitió revalorizar el libro como herramienta de aprendizaje, imaginación y encuentro, al mismo tiempo que puso en primer plano la importancia de recuperar y fortalecer el arte de contar historias entre las nuevas generaciones.

Con propuestas como “Literatura sobre Ruedas”, la lectura vuelve a encontrarse con la comunidad en distintos espacios, acercando historias y protagonistas y demostrando que, cuando se abre un libro, también se abre la puerta a nuevos mundos.