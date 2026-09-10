Después de varios años de espera, Sierra Colorada volverá a recibir al Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol. La localidad fue confirmada como una de las diez sedes de Río Negro para la 39.ª edición del tradicional torneo, que se disputará del 27 de enero al 7 de febrero de 2027.

La confirmación representa una importante noticia para Sierra Colorada y toda la Región Sur rionegrina, que volverá a ser protagonista de una de las competencias deportivas infantiles más emblemáticas de la Patagonia.

Durante el desarrollo del torneo, el Estadio Municipal de Sierra Colorada recibirá a delegaciones de distintos puntos de la región y a cientos de niños y niñas que serán protagonistas de esta nueva edición del Mundialito.

La intendenta municipal, Marta Ignacio, expresó su alegría por el regreso del evento a la localidad y destacó el impacto que tendrá para el deporte y la comunidad.

“El regreso del Mundialito a Sierra Colorada es un sueño cumplido y una muestra del compromiso que tenemos con el deporte y con la juventud de nuestra Línea Sur. Saber que después de tantos años volveremos a recibir a cientos de chicas, chicos y familias nos llena de orgullo”.

En ese sentido, la jefa comunal aseguró que desde el Municipio trabajarán para poner las instalaciones en condiciones y brindar una cálida recepción a todas las delegaciones.

“Vamos a trabajar incansablemente desde el Municipio para que nuestras instalaciones estén a la altura y para que cada delegación viva una fiesta inolvidable en nuestra casa”, sostuvo Ignacio.

El regreso del Mundialito constituye además una oportunidad para fortalecer la actividad deportiva, promover el turismo y generar un importante movimiento para la economía local, además de convertirse en un espacio de integración entre las distintas comunidades de la Región Sur.

Tras varios años sin recibir esta competencia, Sierra Colorada volverá a vivir la emoción del fútbol infantil, con una comunidad que se prepara para acompañar a las jóvenes promesas y disfrutar de una verdadera fiesta deportiva.