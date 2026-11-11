Diez familias de Rincón Treneta firmaron las escrituras de sus viviendas a través del programa Mi Escritura, un Derecho. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Río Negro, permite consolidar la titularidad de las propiedades y garantizar a los vecinos el respaldo legal correspondiente.

Esta iniciativa representa mucho más que un trámite administrativo, ya que es el reconocimiento de años de esfuerzo, de historias construidas en un mismo lugar y de la tranquilidad de saber que el hogar que eligieron y sostuvieron tiene ahora un reconocimiento formal.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que “a través de este programa, el Estado Provincial, mediante la Escribanía General de Gobierno, acompaña a vecinos y vecinas en el proceso de regularización de sus viviendas. Queremos que cada familia pueda contar con su escritura, tener la seguridad jurídica sobre su propiedad y proyectar su futuro con la tranquilidad de saber que ese hogar les pertenece”.

En una comunidad pequeña, donde los vínculos y las historias compartidas construyen su identidad, la firma de estas 10 escrituras representa un avance muy significativo ya que para cada una de estas familias, significa ver reconocido el esfuerzo de años y contar con la seguridad de que el lugar que eligieron para construir su vida es definitivamente suyo.

Una política pública que reconoce derechos

El programa Mi Escritura, un Derecho continúa avanzando en distintas localidades de Río Negro, acercando soluciones concretas a familias que durante años esperaron la posibilidad de formalizar la propiedad de sus viviendas.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la regularización dominial y el acompañamiento a las comunidades rionegrinas, promoviendo políticas públicas que brindan seguridad, reconocen historias de esfuerzo y permiten construir un futuro con más derechos.