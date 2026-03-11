En 2026 más familias rionegrinas regularizarán titularidad de sus viviendas

En el marco del programa Mi Escritura un Derecho, este año el Gobierno de Río Negro seguirá acompañando a cientos de familias de distintos puntos de la provincia en el proceso de regularización de la titularidad de sus viviendas, construidas en terrenos de propiedad estatal.

Se trata de una iniciativa de la Escribanía General de Gobierno y el Ministerio de Gobierno y Trabajo, que mediante una labor conjunta con los Municipios busca seguir ordenando la situación registral de propiedades edificadas sobre tierras cuya titularidad original corresponde al Estado municipal o provincial, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a las y los vecinos.

Para este año está prevista hasta el momento la firma de nuevas escrituras en Cipolletti e Ingeniero Jacobacci, en tanto que se sumarán otras localidades a medida que avance el año. Además, se realizará la entrega de las documentaciones a las familias que firmaron anteriormente en Valcheta.

Mi Escritura un Derecho nació en 2022 con el objetivo de dar respuesta, junto a los municipios, a una problemática que afectaba a vecinos de distintos puntos de la provincia, permitiendo regularizar la situación de sus propiedades y formalizar su titularidad para acceder a todos los beneficios que ello implica.