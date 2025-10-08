Noticia del día Regionales Valcheta

Familias de Valcheta recibieron la escritura de sus propiedades

Ricardo Manrique 8 horas ago

En el marco del 192° aniversario de Valcheta, 26 familias recibieron la escritura de sus propiedades que habían sido firmadas anticipadamente a través del programa “Mi Escritura un Derecho”, a fin de regularizar la titularización de inmuebles erigidos sobre tierras fiscales.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro a través de la cual se busca regularizar la situación registral de propiedades construidas sobre terrenos cuya titularidad original corresponde al Estado Municipal o Provincial a fin de otorgarles a las y los vecinos seguridad jurídica.

En este sentido, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, destacó que “en Valcheta estamos por llegar a casi 100 familias que terminan de resolver el problema de titularidad de dominio de sus propiedades, de manera tal que a partir de la adquisición de la escritura pueden trasladar las mismas a sus hijos, cederlas, donarlas, venderlas o alquilarlas, todo con los papeles en regla”.

Asimismo, el funcionario provincial agregó que “desde el Ministerio de Gobierno trabajamos juntos a los Municipios en la regularización de la cuestión escritural, algo que llevamos adelante en todas las localidades donde existen vecinos que no cuentan con la documentación correspondiente”.

De esta manera, a través de la Escribanía General, el Gobierno Provincial continúa llevando adelante la firma de escrituras y posterior entrega de las mismas en los distintos puntos de la provincia, con el objetivo de promover y acompañar la regularización pertinente de tierras fiscales.

Next Post

Provincia

Río Negro lanzó la campaña para prevenir el cáncer de mama

mié Oct 8 , 2025
En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el Gobierno Provincial lanzó en Las Grutas la campaña provincial bajo el lema: “Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible”, con la que se busca movilizar a mujeres de 50 a 69 años para que […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias