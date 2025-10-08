Familias de Valcheta recibieron la escritura de sus propiedades

En el marco del 192° aniversario de Valcheta, 26 familias recibieron la escritura de sus propiedades que habían sido firmadas anticipadamente a través del programa “Mi Escritura un Derecho”, a fin de regularizar la titularización de inmuebles erigidos sobre tierras fiscales.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro a través de la cual se busca regularizar la situación registral de propiedades construidas sobre terrenos cuya titularidad original corresponde al Estado Municipal o Provincial a fin de otorgarles a las y los vecinos seguridad jurídica.

En este sentido, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, destacó que “en Valcheta estamos por llegar a casi 100 familias que terminan de resolver el problema de titularidad de dominio de sus propiedades, de manera tal que a partir de la adquisición de la escritura pueden trasladar las mismas a sus hijos, cederlas, donarlas, venderlas o alquilarlas, todo con los papeles en regla”.

Asimismo, el funcionario provincial agregó que “desde el Ministerio de Gobierno trabajamos juntos a los Municipios en la regularización de la cuestión escritural, algo que llevamos adelante en todas las localidades donde existen vecinos que no cuentan con la documentación correspondiente”.

De esta manera, a través de la Escribanía General, el Gobierno Provincial continúa llevando adelante la firma de escrituras y posterior entrega de las mismas en los distintos puntos de la provincia, con el objetivo de promover y acompañar la regularización pertinente de tierras fiscales.